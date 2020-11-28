مصدر مقرب من إيمي سالم لـ"الوطن": ارتباطها بـ عمرو دياب شائعة

أكد مصدر مقرب من الفنانة إيمي سالم أن الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباط الفنان عمرو دياب بالفنانة ايمي سالم غير صحيحة.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن ايمي سالم انزعجت من موضوع شائعة ارتباطها بعمرو دياب، فهي لم تربطهما سوى صداقة فقط وحرصت على التقاط الصور مع الهضبة ودينا الشربيني في عدد من المناسبات.

وأضاف: هناك من استغل الصورة الموجودة على إنستجرام لايمي مع عمرو دياب في مناسبة ترجع قديمة وأطلق هذه الشائعة، مشيرا إلى أن إيمي فضّلت الصمت وعدم الرد حتى لا يقال إنها تجري وراء التريند كما يفعل البعض، ولكنها ستقوم بالرد في الوقت المناسب.

يذكر أن مصادر مقربة أكدت لـ"الوطن"، انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد عدة خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

وكشف المصدر المقرب، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر، الذي أوضح تفاصيل المشاجر الثالثة التي جاءت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل إحدى غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

وأوضح المصدر المقرب أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية بدينا الشربيني.

وتابع المصدر بأن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".