خالد جلال: نفكر في تقديم "الوصية" على جامعة القاهرة

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ومخرج عرض "الوصية" إنه يسعى في الفترة المقبلة، لعرض العمل بجامعة القاهرة، كما يسعى لتقديم العرض بالمحافظات، حتى يتعرف جميع المصريين على بطولات وتضحيات شهداء أبناء مصر البواسل.

وعن كواليس الإعداد للمسرحية أضاف المخرج خالد جلال، في تصريح لـ "الوطن" أننا لم نعانِ ولو للحظة واحدة خلال الإعداد للمسرحية، رغم أن جميع الفنانين لديهم انشغالات فنية كثيرة، لأن الشهيد محمد المعتز رشاد.

وتابع: وهذه المسيرة في تقديم البطولات سوف تستمر لنقص على أولادنا بطولات الشهداء العظماء الذين يموتون دفاعا عن الوطن، لكي يحموا بلدهم وشعبهم، حتى لو تفرغنا جميعا لتقديم هذه البطولات.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي ضمن مبادرة "اعرف جيشك" على خشبة المسرح القومي بالعتبة بحضور اللواء أركان حرب أحمد شاهين نائب مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وقادة قطاعات وزارة الثقافة.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام 2015، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري، وهو عن قصة الشهيد محمد معتز رشاد وبطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي.