بورصة الدواجن اليوم الأحد 29-11-2020 في مصر

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأحد 29 نوفمبر الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وفي مطلع الشهرين الماضيين، شهدت بورصة الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 17 إلى 18 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، مشيرًا إلى إنّ هذا الاستقرار في الأسعار لا زال لا يشعر به المواطن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الساسو سجّل 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، واستقرت أسعار الدجاج البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو، كما سجّل سعر البيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 33 جنيهًا.

وأضاف "السيد" أنّ أسعار الرومي اليوم وصلت إلى 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، إذ ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن

وعن أي توقعات بارتفاع أو انخفاض في أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال "السيد" إنّ الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب معها التنبؤ بهذا الأمر، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه من خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح "السيد" أنّه بالرغم من هذه الاستقرار في الأسعار، ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أنّه إذا تمت تحركات إيجابية من الطب البيطري والتقصي النشط والاستجابة السريعة مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار، أما في حال واجهت المنظومة أي مشاكل يحدث أن يخرج المربين والمزارعين من المنظومة، ما يؤدي إلى الشُحية والتي بدورها تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، حيث يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.