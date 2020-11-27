بورصة الدواجن اليوم الجمعة 27 -11-2020 في مصر: استقرار في الأسعار

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم، حيث سجلت الدواجن بالمزرعة اليوم الجمعة 27 نوفمبر الحالي، ثبات نسبي في الأسعار، إذ جاء سعر البيع المعلن بالمزارع 18 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 20 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أنّ سعر البيض في المزرعة تراجع ليصل إلى 24.5 جنيه للكرتونة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 29 جنيهًا.

وأكد السيد، أن أسعار الفراخ البلدي اليوم، تتراوح بين 24 إلى 25 جنيها بالمزرعة، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن، على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الساسو سجّل 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، واستقرت أسعار الرومي اليوم وصلت إلى 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، إذ ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.