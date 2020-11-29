"مابحبش الصهاينة".. أغنية تجمع بين الشاعر إسلام خليل وابن شعبولا

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل من تسجيل أغنية "مبحبش الصهاينة" غناء خميس شعبولا ابن الراحل شعبان عبد الرحيم.

وتقول كلمات الأغنية "مابحبش الأندال ولا أي خاين وعميل.. ده أنا اللي أبويا قال أنا بكره إسرائيل.. أنا طالع زي أبويا وزي إسلام خليل.. مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل.. لا أحكيلك ولا تحكيلي.. دمنا عمره ما بيهون.. معرفة الإسرائيلي عندنا معناها جنون".

وقال الشاعر إسلام خليل، لـ"الوطن": "عمري ما استفدت ماديا من هذه الأغاني ولكن هذه الموضوعات، وبعد وفاة الراحل شعبان عبد الرحيم بدأت أنا غناء هذه النوعية من الأغاني وطلب مني خميس كتابة أغاني، وعلاقته بي جيدة بعد وفاه والده".

وأضاف خليل: كنت أخذت قرارا لن أكتب أغاني سياسة لأحد وسأغنيها بنفسي، والحمد لله الناس تقبلتني ولكن عندما طلب مني خميس ابن حبيبي الراحل شعبان عبد الرحيم لم أتردد طبعا.

وعن أغنية "بكره إسرائيل" قال إسلام إن هذه الأغنية ونجاحها لن يتكرر، هذه الأغنية دخلت التاريخ ولو كل يوم غنى "بكره إسرائيل" لن تنجح مثل أغنية عم شعبان عبدالرحيم.

وعن إمكانية أن يكون خميس امتدادا لشعبان عبد الرحيم قال إسلام: من وجهه نظري لا يوجد أحد امتداد للآخر سواء ابن مطرب أو ابن ممثل كل واحد وله لونه الخاص به مثل أحمد فلوكس وفاروق فلوكس وسمير غانم وبناته وأحمد السعدني ووالده صلاح السعدني كل واحد منهم نجح بلونه الخاص.