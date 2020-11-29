محافظ الغربية يجري جولة تفقدية ويأمر بغلق محل يبيع الشيشة بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس، جولة مسائية بشوارع مدينة طنطا حيث تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، الجانبية، الجلاء، حسن رضوان، سعيد، حسن حسيب، طريق المحلة طنطا، الإستاد، كورنيش طنطا، طريق طنطا إسكندرية الزراعي، الفاتح.

وتم رفع كافة الإشغالات، وغلق وتشميع محل بشارع حسن رضوان لبيعه الشيشة، وخلال الجولة تم التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة لها، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر كتاباً دورياً يحدد مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهي والمولات التجارية وذلك تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ونوابهم.

في وقت سابق، شهدت منطقة السبع بنات، بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

والمصابون هم، "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، آية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.