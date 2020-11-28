طلال الناصولي: أغلب من استهانوا بفيروس كورونا اصيبوا به

قال الدكتور طلال الناصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن أغلب من استهونوا بأعراض فيروس كورونا مرضوا به، وآخرهم عمده نيوجيرسي عندما مرض تم وضعه على جهازالتنفس الصناعي مدة 7 أيام، وبعدما خرج من المستشفي أعلن أنه نادم على عدم ارتداء للكمامة وتهاونه بالفيروس.

وأضاف "الناصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفيروس لا يطال فئة معينه دون غيرها، ولكن هناك الكثيرون ممن يصابوا به من مختلف الأعمار، وبالرغم من ظهور اللقاحات بخصوص فيروس كورونا، يجب على كافة المواطنين اتخاذ التدابيرالاحترازية لحين مد كافة الدول بتلك اللقاحات وتوفيره للجميع.

وأوضح أنه وفي حال رغبة المواطنين استكمال أعمالهم دون توقف يجب اتخاذ التدابير الوقائية حتى لا تزيد أعداد المصابين في المجتمع، حيث إنه وفي عدد من الدول الأوروبية تم فتح مختلف المجالات أمام المواطنين بسبب اتخاذهم للتدابير الاحترازية.

وأكد أن شركة فايزر أجرت تجارب لقاحها الجديد على 48 ألف شخص، ولقاح موديرنا جرى تجربته على 30 ألف شخص، وأسترا زينكا على 200 ألف شخص، "فيه أعراض جانبيه وفيه ناس حدث معهم حمى ووجع في العضلات ولكن لا يوجد حالات وفاه".

وأشار إلى أن اللقاحات خلال السنوات الماضية نجحت على إنهاء بعض الأمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال والجدري، اللقاح سيأخذ وقت ما يقرب من 6 أشهر حتى يصل إلى فئة كبيرة من المواطنين حول العالم، ويجب أن يطعم به 60% من المواطنين حول العالم حتى تكون هناك "مناعة القطيع".

وتابع: "فيه ناس غير مؤمنة باللقاح أو الطب أو الدكاترة، وما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح في أغلب الأحيان، ويجب على المواطنين متابعة ما تنشره منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".