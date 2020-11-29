6 مشاهد في اختفاء جثة طفلة بالدقهلية إلى إعادة دفنها بعد اعتراف الأب

"الحقوني، جثة بنتي اتسرقت، هي وصلت لسرقة الجثة بعد ما قتلتوها" ملأ عامل زراعي المقابر صراخا وعويلا، وتوجه إلى مركز شرطة تمي الأمديد بالدقهلية ليبلغ عن عدم وجود جثة ابنته التي دفنها منذ أكثر من 4 شهور بمقابر "كفر سنجاب" وأن قبرها مكسور والجثة غير موجودة بداخلها، وبادر باتهام طليقته وأسرته أنهم وراء الواقعة بعد أن اتهمهم بالتسبب في وفاة ابنته.

رصدت " الوطن" 6 مشاهد في الواقعة من بدايتها حتى اعتراف الزوج وحبسه

المشهد الأول: وفاة الطفلة في 21 يوليو 2020

توفيت في هذا التاريخ الطفلة "بسملة م. ح"، 4 أعوام، حال تواجد الزوج والزوجة آنذاك بمسكنهما، وقرر الوالدان في المحضر المحرر بهذا الشأن أنهما عقب قيامهما بإيقاظها فوجئا بوفاتها وورد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.

المشهد الثاني: الطلاق 29 سبتمبر 2020

بعد وفاة الطفلة دبت الخلافات بين الزوجين لعدم قيام الزوج بالإنفاق على زوجته، وزواجه من أخرى إلى أن تم الطلاب في 29 سبتمبر، ولجأت الزوجة للحصول على حقوقها الشرعية بالقانون فرفعت عدة قضايا على الزوج.

المشهد الثالث: اتهام الزوجة في 24 أكتوبر 2020

توجه الزوج إلى النيابة العامة في 24 أكتوبر وعدل عن أقواله في محضر وفاة الطفلة "بسملة" واتهم طليقته بالإهمال والتسبب في وفاة الطفلة، بدعوى تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ يستخدمها والد زوجته في الصيد.

المشهد الرابع: اعتراف الزوج 27 نوفمبر 2020

اعترف الزوج بأنه هو من كسر باب المقبرة المدفونة بها ابنته، فجر يوم إبلاغه، واستخرج رفاتها وتوجه بها عقب ذلك إلى ترعة مجاورة للمقابر بقرية "كفر سنجاب" ودفنها على حافتها، وذلك نكاية في طليقته وأهلها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه بالتسبب في وفاتها ولإجبارها على التنازل عن القضايا المحررة ضده والصادر في بعضها أحكام قضائية ضده.

المشهد الخامس: العثور على الرفات 27 نوفمبر 2020

عثرت مباحث مركز تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية على مكان إخفائه رفات الطفلة وجرى تعيين الحراسة اللازم عليها.

المشهد السادس: المعاينة التصويرية وإعادة دفن الرفات 28/ نوفمبر 2020

أمر المستشار الحسيني العدوي، رئيس نيابة تمي الأمديد، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة المنصورة الكلية، اليوم، بحبس المتهم بنقل رفات ابنته 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني يوم 29 نوفمبر.

وأجرى فريق من النيابة العامة المعاينة التصويرية للواقعة، وانتقلت إلى مقابر القرية، واستخرجت الرفات من المكان الذي أرشد عنه والد الطفلة، وأمرت بدفن رفات الطفلة المتوفاة في مقابر أسرتها بمعرفة لحاد المنطقة، وجرى الدفن.

وقررت النيابة إخلاء سبيل كل من الأم، ووالدها وشقيقها، ضمان محل إقامتهم ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.