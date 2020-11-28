صور.. دفن المرشح الفائز بانتخابات النواب في مقابر الرملة بالقليوبية

تلقت أسرة الدكتور جمال حجاج، مرشح مجلس النواب الفائز عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، مدير عام هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، العزاء فيه عند مقابر الأسرة بقرية الرملة في مركز بنها، عقب انتهاء مراسم الدفن.

وأكدت الأسرة أنه لا يوجد عزاء للفقيد، بناءً على وصيته، وشهدت مراسم التشييع بالقرية توافد الآلاف من أهالي القري المجاورة والدائرة، وتلاميذ وزملاء الفقيد، مرددين هتافات "لا إله إلا الله".

وشيع جثمان "حجاج" من أمام مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبه الدكتور سمير حماد، ولفيف من الأطباء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ودخل الدكتور جمال حجاج، قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حتى توفي أمس.

و سيطرت حالة من الحزن على أسرة وأقارب المتوفى، مؤكدين أنه رحل قبل أن يحتفل بفوزه في انتخابات مجلس النواب، أو يستخرج كارنية العضوية.

وأعلن المهندس محمد جمال حجاج، نجل الفقيد، أن والده أوصى بدفنه في مقابر العائلة بالرملة، والاقتصار علي تشييع الجنازة.

وأعلن الدكتور جمال حجاج، إصابته وبعض أفراد أسرته، بفيروس كورونا، في 5 نوفمبر الجاري، خلال إجراء انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ولكن لم يمهله القدر للاحتفال بالفوز.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر وفاة النائب، جاء فيه: "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج، مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، أعلن نقل "حجاج" للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعزل المنزلي، عقب أن ساءت حالته.