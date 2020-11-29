رئيس وزراء كرواتيا في العزل المنزلي بعد إصابة زوجته بكورونا

خضع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، للعزل المنزلي، بعد ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، "إنه بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا أجري الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش، وجاءت النتيجة سلبية".

وأضاف: "أن الأطباء طلبوا من رئيس الوزراء، البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكنه سيواصل أداء مهامه من البيت".