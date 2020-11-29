القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا لتقديم خدمات السجلات العسكرية

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بيانا مهما، تعلن من خلاله إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات الخاصة بإدارة السجلات العسكرية.

وجاء في البيان الذي نُشر على صفحة المتحدث على فيس بوك: "في إطار حرص القوات المسلحة للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي، قامت إدارة السجلات العسكرية، بإنشاء الموقع الإلكتروني وعنوانه كالتالي: ( http://segelat.mod.gov.eg).

وأضاف: "يهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة".

وتابع: "كما يمكن التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام التالية:- واتس آب ( 01551090961)- للشكاوى (22722037 02)".