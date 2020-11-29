افتتاح ملتقى "ابن النيل الأدبي" للنشر والتوزيع 4 ديسمبر

تشهد القاهرة مساء الجمعة 4 ديسمبر تدشين منظومة ثقافية جديدة تسهم في الحراك الثقافي المصري والعربي، حيث يتم افتتاح ملتقى ابن النيل الأدبي، وقناته للطباعة والنشر والتوزيع، وذلك في مقر الملتقى الكائن في 9 مكرر شارع ترعة الجبل، برج سكر، حدائق القبة دير الملاك - القاهرة.

ويقوم بالافتتاح رئيس مجلس إدارة الملتقى المخرج المسرحي حسام عزام، والمدير التنفيذي للملتقى الناقد الحداثي طه سيف الله وجمع من الأدباء والنقاد ورجال الإعلام.

وأضاف الناقد طه سيف الله، في تصريحات صحفية ملتقى ابن النيل الأدبي، أن "بيت المبدع الحقيقي" سيمهد له الطريق للحصول على منتج أدبي مطبوع ومسموع ومرئي من خلال الملتقى للنشر والتوزيع الذي سوف ييسر عملية الطباعة والتوزيع والنقد والترويج للأدباء المصريين في مصر والعالم العربي والعالم.

في سياق متصل تستمر فعاليات معرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية، بعدما قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب تعليق أنشطته يومين نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

وفُتحت أبواب المعرض مرة أخرى للجمهور في العاشرة من صباح السبت، ليمتد حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من ديسمبر.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد افتتحت المعرض بحضور والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يوم 19 نوفمبر الجاري، وذلك على مساحة 850 مترًا مربعًا، وبمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، مثل سلسلة التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلي وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة "رؤية" التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز 5 جنيهات.