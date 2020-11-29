الدواء: تشجيع التصنيع المحلي لأدوية "الإيدز" عن طريق منحها ميزة سعرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية موافقة رئيسها على منح تيسيرات وحوافز تشجيعية إضافية للشركات التي تلبي احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز".

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تقرر منح الشركات التى ستقوم بالتسجيل والتصنيع المحلي لأدوية فيروس نقص المناعة البشري "الإيد" ميزة التسسجيل السريع fast track، بما يساهم في سرعة توافر تلك المستحضرات وتلبية احتياجات وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى عدم احتساب عدد طلبات الاستعلام المتاح تقديمها شهرياً لأي من المستفيدين بهذا القرار ضمن أي أعداد لتقديم طلبات التسجيل، مع منح تلك المستحضرات ميزة سعرية نظراً لما ستساهم به من تحويل المستحضرات المستوردة إلى مستحضرات محلية الصنع، وهو ما يؤثر بالإيجاب على توفير نفقات البرامج العلاجية للدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الصحية الأخرى المعنية بملف الدواء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة فيما يخص توفير احتياجات الدولة من المستحضرات الصيدلية والحيوية، وأنها تولي أهمية قصوى إلى توفير المستحضرات الخاصة بعلاج مرضى فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، كذلك دعم وتشجيع شركات الأدوية المحلية فيما يخص إجراءات التسجيل والتصنيع للعديد من المستحضرات الهامة للمريض المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية قيام الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والحيوية، والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات الحكومية، وسوق الدواء المصري.

يذكر أن نظام الـ Fast track، يسمح بالتسجيل السريع للمستحضرات الصيدلية والحيوية بما يتيح تلك المستحضرات بسوق الدواء المصري فور تسجيلها بالدول المرجعية، ويشمل القرار العمل على تسجيل المستحضرات الحاصلة على موافقة الجهات العالمية كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية للأدوية EMA فى فترة زمنية لا تتعدى شهرين.