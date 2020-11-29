ضخ 950 ألف عبوة "سينتوسينون" في الأسواق لإنقاذ الحوامل من النزيف

أعلنت شركة سيديكو الوطنية للأدوية، إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، ضخ 950 ألف عبوة من دواء سينتوسينون، لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة في الأسواق.

وقال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة سيديكو للأدوية، إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات عنه اليوم، إنّه جرى ضخ كميات كبيرة من دواء سينتوسينون الخاص لعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية، خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف: "تكمن أهمية سينتوسينون كمستحضر بالنسبة للمرضى، في كونه هرمون داخلي منشط للرحم، يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة، أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة، فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة".

وأوضح أنّه يتوفر مخزون استراتيجي كاف من المنتج، الذي يخضع لأعلى معايير الجودة في الإنتاج، وحذّر من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون، تباع في السوق السوداء، إذ إنّ الدواء هرموني ويستخدم في الحالات الحرجة للحوامل بعد الولادة، لحمايتهم من النزيف، ما يتطلب عدم التعامل مع أي عبوات مجهولة المصدر، قائلا إنّ عدد السيدات الحوامل الذين يعانون من نزيف الدم بعد الولادة، يتعدى مليون حالة سنويا.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد خطاب، رئيس الشركة التابعة لوزارة الصحة، إنّ السوق يحتاج إلى توفير المستحضر، في ظل احتياج المرضى له، ما دفعنا بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاع الصيدلة، لوضع خطة لتوفير المستحضر في السوق حرصا على المرضى.

وتابع: "انتهينا من ضخ 950 ألفا عبوة من المستحضر بتركيزية، كما يتوفر مخزون استراتيجي كبير.. الكميات كبيرة، ولن يتعرض السوق لنقص في المستحضر مرة أخرى، ما يحقق الاكتفاء الكامل لأكثر من مليون سيدة سنويا يتعرض لنزيف الدم بعد الولادة".