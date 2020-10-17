سيديكو الوطنية تضخ 800 ألف عبوة من بدائل الرانيتدين المسرطن

كشفت شركة سيديكو الوطنية للأدوية - إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة - عن التوسع في إنتاج مستحضرات علاج الحموضة وقرحة المعدة، خاصة بعد إعلان الوزارة تعليق تصنيع 21 مستحضرا تحتوي على المادة الفعالة الرانيتدين التي ثبت احتوائها على شوارد مسرطنة.

وقال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة سيديكو للأدوية - إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة - في تصريحات اليوم، إن الشركة تقوم بتنفيذ توجيهات الوزارة والدولة بتوفير المستحضرات الدوائية، خاصة الناقصة في السوق مؤكدا أنه يجري التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضخها في السوق توفيرًا لاحتياجات المريض.

وأضاف "خطاب" أن قرار تعليق إنتاج هذه المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة الرانيتدين خلف نقصًا في السوق وكان لابد من التصرف سريعًا والسعي لإنتاج البدائل لتوفيرها للمريض بشكل آمن وفعال، وهو ما جعل الشركة تنتج مستحضر فاموتاك البديل الآمن للمستحضرات التي جرى منع انتاجها، لخطورتها بتركيزين 20 مجم بـ 11 جنيهًا و40 مجم بسعر 21 جنيه.

وتابع خطاب: يجري توفير 350 ألف عبوة لوزارة الصحة والسكان والجهات الحكومية بالتركيزات المختلفة بأعلى مستوى من الجودة في التصنيع، مضيفًا أن السوق الحر يجري ضخ أكثر من نصف مليون عبوة فيه بالتركيزات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يوجد تواصل مع كافة الجهات لمنع حدوث أي نقص في المستحضرات الهامة للمريض في حدود ما تقوم الشركة بتصنيعه.

وأضاف: نستهدف استكمال الباقة الكاملة لكافة المستحضرات الهامة للسوق المصرية تماشيًا مع توجيها القيادة السياسية في توفير كافة الأدوية محليا بدلًا من الاعتماد على المستورد، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات كبرى في إنتاج العديد من الأصناف الحيوية المتعلقة بالأورام وغيرها.

وذكر المنشور الذي حمل رقم 38 لعام 2019، وصادر عن الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة، أن القرار جاء بناءً على ما رصدته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية ودولية، ومنها التقرير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FAD" وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية "EAM" وذلك بشأن المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض في المعدة والتي تحمل الاسم العلمي "رانيتدين"، حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروسامين تسمى "NDEM" بمستويات منخفضة.