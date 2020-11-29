عناوين وأرقام مكاتب السجلات العسكرية على مستوى الجمهورية

دشنّت إدارة السجلات العسكرية موقعًا إلكترونيًا، يقدم الكثير من الخدمات التي تؤدى للعسكريين أثناء وجودهم بالخدمة وبعد انتهاء خدمتهم، وتقدم تعريفًا شاملًا للخدمات التي يمكن الحصول عليها من إدارة السجلات العسكرية، وكذا الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن.

وتستعرض "الوطن" عناوين وأرقام مكاتب إدارة السجلات العسكرية بالمحافظات وفقًا لما ورد بالموقع على النحو التالي:

مجمع خدمة المواطنين لإدارة السجلات ويؤدي كافة الخدمات للأفراد المنتهي خدمتهم الذين كانوا يخدمون بالقوات البرية.

- فرع سجلات القوات البحرية والموجود في قيادة القوات البحرية ويؤدى كافة الخدمات للأفراد المنتهي خدمتهم الذين كانوا يخدمون بالقوات البحرية.

- فرع سجلات القوات الجوية والموجود في قيادة القوات الجوية ويؤدي الخدمات للأفراد المنتهية خدمتهم الذين كانوا يخدمون بالقوات الجوية.

- فرع سجلات قوات الدفاع الجوي ويؤدي الخدمات للأفراد المنتهية خدمتهم الذين كانوا يخدمون بقوات الدفاع الجوي.

- فرع سجلات قوات حرس الحدود ويؤدي الخدمات للأفراد المنتهية خدمتهم الذين كانوا يخدمون بقوات حرس الحدود.

مكاتب السجلات بالمحافظات وتؤدي الأعمال لجميع الأفراد المنتهية خدمتهم ومقار هذه المكاتب كالآتي:

القاهرة

منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة بمدينة القاهرة بحي الهايكستب أمام سوق العبور - 0221816686.

الإسكندرية

مجمع خدمات القوات المسلحة بالإسكندرية بحي سموحة بشارع مركز مبارك الأولمبي أمام مساكن التعاون ــ الترعة المحمودية.

الغربية

منطقة تجنيد وتعبئة طنطا بمدينة طنطا بشارع مصنع المهمات بجوار محطة السكة الحديد، 0403502230.

أسيوط

منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط بمدينة أسيوط شارع الجمهورية، 0882294724.

الجيزة

منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة بمدينة الجيزة بحي الهضبة بشارع موقف الأتوبيس، 0233768059.

الدقهلية

منطقة تجنيد وتعبئة الدقهلية بمدينة المنصورة بحي سندوب بشارع موقف تلبانة، 0502063416.

الشرقية

منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق بمدينة الزقازيق بحي قسم أول الزقازيق بشارع فاروق، 0552278182.

قنا

منطقة تجنيد وتعبئة قنا بمدينة قنا بحي الشئون بشارع علي مبارك، 0693210388.

المنيا

منطقة تجنيد وتعبئة المنيا بمدينة المنيا الجديدة بحي دوران مختار بشارع الشرطة بجوار محطة المياه، 0862294411.

الإسماعيلية

السرية السابعة شرطة عسكرية (طريق نفيشة الإسماعيلية).

أسوان

عمارة القطاع العسكري (عمارة 4) بمدينة أسوان بحي التأمين بشارع خالد بن الوليد، 0972426232.

الأقصر

عمارة الدفاع الجوي بمدينة الأقصر حي شرق السكة الحديد بشارع المخبز الآلي، 0952382600.

السويس

عمارات الجيش الثالث الميداني (كوين سيرفس) عمارة 226 خلف منتزه بدر 2، 0623672688.

مرسى مطروح

محطة مرسى مطروح العسكرية بمدينة مرسى مطروح بشارع عمر أفندي، 0464931903.

البحيرة

المحطة العسكرية بأبو الريش بدمنهور بحي أبو الريش بشارع نادي القوات المسلحة، 0453224447.

كفر الشيخ

محطة شمال الدلتا بكفر الشيخ بمدينة سخا بشارع المدرسة الثانوية بنات بجوار بنزينة التعاون، 0473148877.

شمال سيناء

بديوان عام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش شارع الفتح، 0683321678.

القليوبية

ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها بحي الفلل شارع كورنيش النيل، 0133264229.

المنوفية

ديوان عام محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم ميدان شرف شارع السلطان حسين، 0482237410.

الفيوم

ديوان عام محافظة الفيوم بمدينة الفيوم حي تاله، 0572330386.

الوادي الجديد

المبنى الإداري التابع لديوان عام محافظة الوادي الجديد الخارجة شارع جمال عبدالناصر، 0927925332.

دمياط

مديرية أمن دمياط بمدينة دمياط بحي قسم ثان بشارع الأعصر، 0572330386.

بورسعيد

محطة بورسعيد العسكرية بمدينة بورسعيد بحي الضواحي شارع موقف القاهرة، 0663740002.

بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف بالشرق، 0822317108.

سوهاج

مديرية أمن سوهاج / مساكن ناصر شارع الشريف بجوار مول راية، 0934600264.

البحر الأحمر

عمارات الوحدة المحلية بمدينة الغردقة ميدان السقالة بشارع أبوالنواس بلوك 1 بجوار المسجد القطري، 0653441845.