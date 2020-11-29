الصليب الأحمر تعلن اختطاف أحد موظفيها في أفغانستان

أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، اليوم الأحد، عن اختطاف أحد موظفيها على يد مجهولين في ولاية وردك بوسط أفغانستان.

وبحسب البيان الصادر عن ممثل المنظمة الدولية في أفغانستان، فقد تم احتجاز موظف الصليب الأحمر كرهينة، يوم السبت، من قبل مجهولين، وتجري مفاوضات للإفراج عنه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحتى الآن، لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

وشهدت أفغانستان أحداث دامية على مدار الساعات الماضية، حيث قتل 34 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية ورئيسا إقليميا في أفغانستان، حسبما أكدت مصادر رسمية.

ففي ولاية غزنة شرقي البلاد، قال مسؤولون إن 31 جنديا قتلوا وأصيب 24 آخرون، عندما قاد مهاجم عربة عسكرية مليئة بالمتفجرات إلى قاعدة كوماندوز للجيش، قبل تفجيرها هناك، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واعتبر المسؤولون هذا الهجوم الأكثر دموية في أفغانستان على مدى الأشهر الأخيرة.

ووقع الهجوم في ولاية غزنة شرق البلاد، والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وقال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت لوكالة "فرانس برس"، "تلقينا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن، جميعهم عناصر أمن".

وأكّد عضو مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري الحصيلة. بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن الانتحاري فجّر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة.

وفي جنوب أفغانستان قال مسؤولون إن انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي في زوبال، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين من بينهم أطفال.

ونجا رئيس مجلس الولاية من هجوم الأحد، وتعرض فقط لإصابات طفيفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.