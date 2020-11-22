السعودية تدين "هجوم كابول": نقف إلى جوار أفغانستان في وجه الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت وزارة الخارجية السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة تأكّيد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.