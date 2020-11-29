5 معلومات عن مبادرة البنك الزراعي "باب رزق": يستفيد منها أصحاب الحرف

استجابت البنوك لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث أعلن بنك القاهرة أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت الـ15 مليار جنيه، فيما أعلن البنك الأهلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هدف أساسى أمام البنك وبلغت محفظته ما يقارب الـ45 مليار جنيه.

وأعلن البنك الزراعي عن برنامج تمويلي جديد "باب رزق"، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري، وذلك في 26 قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع تماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن بنامج البنك الزراعي المصري "باب رزق".

1- الهدف من البرنامج هو توفير وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري، وذلك في 26 قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع تماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي .

2- يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم في اطلاق مشروعات جديدة، بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري من سكان الريف.

3- يستفيد من البرنامج أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، بالإضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة، كما يستهدف أيضا ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.

5- يوفر البرنامج تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين ألفين و10 آلأف جنيهاً بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى يحصل عليها العميل عند إنهاء إجراءات الحصول على القرض، من بينها إصدار بطاقة ميزة مجاناً لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته وكافة معاملاته البنكية.