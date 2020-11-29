ارتياح في الأقصر عقب كشف هوية 6 متورطين في واقعة "كلب شيكابالا"

سادت حالة من الارتياح داخل مدينة الأقصر بعد الإعلان عن توصل رجال المباحث بمديرية أمن المحافظة إلى هوية 6 من المتورطين في واقعة تسمية "كلب" باسم لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، عقب تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة التي حدثت بميدان صلاح الدين وسط المدينة، خلال الاحتفالات بفوز النادي الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالبت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأقصرية بمحاسبة المتورطين في الواقعة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وخوفًا من أن تؤدي إلى فتنة بين جماهير الناديين.

وطالب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي في الأقصر بتدشين مبادرة تحث على روح المحبة والمودة بينهم وبين جماهير نادي الزمالك، ومن خلالها يتم تقديم الاعتذار، كما أبدى عدد كبير من جماهير المدينة نيتهم تقديم الاعتذار لأسرة شيكابالا بمحافظة أسوان، أو الذهاب إليه بمحل إقامته في القاهرة، مؤكدين أن هذا لا يصدر عن جماهير الأهلي التي تعلم تمام العلم معنى الاحترام والتقدير لكافة المنافسين ولا تخرج عن سياق ذلك.

يذكر أنه جرى العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين في الواقعة لسرعة ضبطهم فور ظهور الفيديو، حيث تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائي بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة لسرعة ضبطهم.

وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أنه تم كشف هوية 6 شباب جلبوا الكلب لميدان صلاح الدين، وقاموا برفعه وعليه "تي شيرت" أبيض للتنمر على لاعب نادى الزمالك شيكابالا صاحب هدف الزمالك فى المباراة النهائية أمام النادي الأهلى.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير كرة القدم والأهالي في محافظة الأقصر، بسبب قيام عدد من جماهير النادي الأهلي بتصوير "كلب"، أطلقوا عليه اسم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود عبد الرازاق "شيكابالا"، وذلك خلال الاحتفال بتتويج فريقهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على غريمه التقليدي في الدوري المحلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد القاهرة، مساء الجمعة الماضي.

واعتبر العديد من شباب الأقصر، عبر حساباتهم الشخصية، أن الواقعة تعود أسبابها إلى قيام اللاعب الأسمر باستفزاز جماهير الأهلي في مباراتي القمة الماضيتين، والتي فاز فيها الفريق الأبيض على منافسه الأحمر، وتتويجه في إحدى المباراتين بلقب السوبر المصري.