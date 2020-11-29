ضد الإنسانية وجريمة.. أبرز ما قيل عن التنمر بـ"شيكابالا" في "التوك شو"

حالة من الشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بسبب اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، والذي تعرض إلى حملات تنمر كبيرة عقب فوز النادي الأهلي على نظيره الزمالك في الدور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق انتصارًا على حساب نادي الزمالك في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف عن طريق كل من عمرو السولية من رأسية في بداية اللقاء، قبل أن يتعادل لنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، من تسديدة مميزة سكنت شباك محمد الشناوي، وقبل انتهاء اللقاء بدقائق معدودة أطلق اللاعب محمد مجدي أفشة قذيفة في مرمى محمد أبو جبل، أعلن من خلالها تتويج نادي الأهلي باللقب الأفريقي.

وفور انطلاق صافرة النهاية، خرجت جماهير الأهلي للاحتفال، شهدت الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حملات مختلفة من جماهير النادي الأهلي ما بين السب والعنصرية على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب لونه، وهو ما تم رفضه بشكل كبير من الجماهير البيضاء، مطالبين بضرورة محاسبة المخطئ.

ونالت أزمة التنمر بـ "شيكابالا" نصيبًا كبيرًا من برامج "التوك شو" أمس السبت، والتي اجتمع الجميع فيها أنه تصرف لا يصح، ويجب محاسبة المخطئ.

وتبرز "الوطن" من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في برامج "التوك شو" عن أزمة التنمر بـ "شيكابالا"

عمرو خليل: أشجع الأهلي وأرفض التنمر بأي لاعب في الفريق المنافس

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه بالرغم من مرور 24 ساعة على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلأ أن أصدائها مدوية بشكل كبير حتى الآن سواء على الأوساط الرياضية أو الفنية أو على مستوى الأندية في مصر أو خارجها، مضيفا: "بغض النظر عن اسم النادي الذي كان أداءه الأفضل أو شكله الأفضل لكن في النهاية الفائز واحد وهو مصر".

وهنأ "خليل"، خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، النادي الأهلي على النجمة التاسعة، وتمنى حظ أوفر للزمالك، مؤكدًا أنه يشجع الأول، "مش عيب الواحد يقول انتماؤه لكن العيب هو التعصب وأغلط في المنافس، والغلط إننا نأذي الآخرين أو نتنمر عليهم، وبالتالي إحنا ضد أي تنمر لأي لاعب أو فريق منافس وكل الاحترام لنادي الزمالك".

وأشاد بهدف نجم الزمالك "شيكابالا، "نزل عليا سهم الله لما شوفت الهدف"، لافتا أن هدف نجم الأهلي "أفشة" كان ممتاز، وفيفا أمس احتفل بالأهلي، ووصفوهم بـ"ملوك إفريقيا"، كما أن بعض الأندية العالمية هنأت النادي الأهلي مثل بطل ألمانيا بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وروما الإيطالي وغيرها من الأندية.

أديب عن التنمر بـ"شيكابالا": غلط ولا يتوقف.. وعلى الجهات اتخاذ قرار ضده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لاعب الكرة يكون قدوة لعديد من الشباب، فيجب عليه أن يلتزم بسلوك محترم في الملعب وخارج الملعب، "لو اللاعبين ضربوا بعض في الملعب الناس في الشارع بقى تعمل إيه؟ إمبارح الناس في الشارع كانوا مبسوطين ورقص وغناء ورفع أعلام وحاجة جميلة بصراحة، بس أرجوكم التنمر باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا يجب أن يتوقف".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه يجب على الأجهزة المعنية في الدولة سواء الرياضية أو الأمنية اتخاذ قرار ضد ما حدث حتى لا ينتشر الطريقة غير اللائقة في الهجوم على اللاعبين، "أمر لا يجب السكوت عليه، الرياضة فيها شخصيات الناس تتخذه قدوه ليها، فيه شخص نفسه يبقى الشناوي ومحمد صلاح وطارق حامد".

وتابع: "فيه ناس كل أملها أن طارق حامد يمضي لها على تيشرت، أو شيكابالا يضحكله، أو يمضي ليهم على تشيرت، أرجو التوقف عن التنمر بشيكابالا، ده مش تعصب كروي، ده جرائم أخلاقية، التعصب ده يعني تعترض على خطأ تحكيمي، تقول والله دي ضربة جزاء، أو تقول الحكم قابض، بس اللي حصل وبيحصل مع شيكابالا ده ممنوع وغلط، وكمان رد شيكابالا على الجمهور كان ممنوع وغلط".

وواصل: "يا جماعة فين بقى مدير الكرة أو الرجل التربوي اللي يروح يكلم اللاعب، هل كان حد يقدر يعمل كده مع صالح سليم وحسن شحاته وفاروق جعفر أو يتعمل فيهم الكلام ده، كان فيه أخلاق وأدب عن اللاعيبة والجمهور، يجب أن يحدث انضباط في هذه اللعبة، رأس أفريقيا، نرجع لإنسانيتنا، البنى آدم ربنا كرمه، عندنا موضوع الأمهات والآباء والسب بيهم بقى عادي".

عمرو أديب: ما حدث مع شيكابالا "جريمة" لا يجب السكوت عليها

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يقبل مطلقًا التنمر بأي لاعب أو أي شخص، وكذلك العنصرية، وذلك على خلفية استهزاء وتنمر وسخرية بعض جمهور النادي الأهلي أمس من اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، بعد المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الفريق الأحمر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "ممكن نشيد بهدف مجدي قفشة ونقول عليه رائع ونقول قفش قفشة، والعبارات اللطيفة دي والظريفة دي حاجة فلة، إنما من غير المقبول سواء لجماهير الأهلي أو الزمالك التنمر أو العنصرية، دول جريمتين، فيه ناس تقول متكبرهاش، لا دي فعلا جريمة".

وتابع: "الحمد لله الناس نزلت احتفلت بالفوز وقولنا مبروك للأهلي وكل حاجة، بس اللي حصل مع شيكابالا ده تنمر وعنصرية لا يجب السكوت عليه، ده بني آدم ومواطن مصري له حقوق، قلة أقل من القليل قرروا يستخدموا أقذر أسلوب في الانتقام من واحد جاب جون، وارد جدًا تقوله الجون بتاعك أي كلام أو جات معاك استوروبيا".

وواصل: "لو عاوز تنال من شيكابالا في الكرة قول زي ما أنت عاوز، لكن تشبه بالحيوانات أو تتنمر به أو بلونه ده أمر غير مقبول، في أمريكا أو أوروبا دي عقوبتها السجن، ولما جمهور معين يعمل كده يُمنع من حضور المباريات لسنوات، فضلا عن غرامات بأموال كثيرة"، متسائلا: "هتستفادوا إيه لما تشبهوه بحيوان، إيه اللي هيعود عليك؟".

وتابع: "هيفضل شيكابالا جايب جون تاريخي زي ما قفشة جاب جون تاريخي، عاوز تنال منه ليه، عندكم مشكلة ما مع شيكابالا حلو، لما يجيب جون فيه مليون طريقة تقلل من الجون ده، لكن اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب".

عمرو أديب عن التنمر بـ"شيكابالا": أمر مؤلم وضد الإنسانية

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التنمر من قبل جماهير النادي الأهلي على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، من خلال "واقعة الكلب"، قائلا: "ده أمر مرفوض تمامًا، مرفوض من أي جمهور، حتى لو الزمالك كان عملها قبل كده، ده أمر مرفوض".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "دي ملهاش علاقة بالتعصب، اللي بيحصل ده ليه علاقة بالإنسانية، أن تكون إنسان، أي جمهور مينفعش اللي حصل ده، اللي اتعمل مع شيكابالا مؤلم وبصراحة كان نفسي أن المباراة تنتهي بلا أذيال غير مؤدبة، كانت توقعاتي يضربوا بعض في الملعب أقصى تقدير".

وتابع: "فيه حاجة غريبة جدًا بقى، ناس كتير كاتبة الحمد لله خرجوا من الملعب بدون ما يضربوا بعض، إلا مشادات بسيطة كدة، والناس فرحانة أنهم سلموا على بعض، ده كل أمالكم يعني؟ ده هو ده الطبيعي، اللاعيبة دي بتلعب مع بعض في المنتخب ويناموا مع بعض في نفس الأوضة، شيكابالا كان نازل بيتكلم مع لاعيبة من الأهلي قبل الماتش".

وواصل ساخرًا: "وعاوزين الجماهير ترجع المدرجات؟، جماهير مين اللي ترجع بالروح اللي موجودة دي، لما تبقوا كويسين ومضبوطين نبقى نرجع الجمهور، يجب أن يكون هناك انضباط في الرياضة، الشباب الصغير مش عنده أي مثل عليا غير لاعيبة الكرة لا بنقريهم تاريخ ولا نوريهم سعد زغلول ولا مصطفى النحاس".

"العدل" يستنكر الهجوم على "شيكابالا": من يفهم كرة يعرف قدر موهبته

استنكر السيناريست مدحت العدل، الهجوم الكثيف من قبل جماهير النادي الأهلي على لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، عقب مباراة أمس التي خسرها الزمالك لصالح الأهلي بنتيجة 1-2 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأحرز شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.

وقال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، إن من يفهم في الكرة لديه علم بأن موهبة شيكابالا لو كانت تمت رعايتها بشكل جيد، لكان أحد أفضل لاعبي العالم، معبرا عن سعادته للغاية بالمباراة وبهدف شيكابالا الرائع، وكذلك هدف "أفشة الرائع".

وتابع، "عندما سألني أحد الأصدقاء: أي اللاعبين تخشى في الأهلي؟ قلت لهم وليد سليمان وديانج وأفشة، والمصريون لم يعتادوا أن العمل غاية، وإنما اعتادوا أن يعملوا لكي يحصلوا على الأموال، وهكذا الحال مع لاعبي كرة القدم، يحرزون هدفا وتزداد الثقة فيخسرون، كريستيانو رونالدو له نفس عمر شيكابالا، ولكن عندما ترى ما يفعله كريستيانو في منزله تنبهر، متسائلا "ليه شيكابالا مش بيدرب في منزله؟".

عبدالحفيظ عن إهانة شيكابالا: كل ما اللاعب يرد هيبقى فيه تطاول

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، معقبا على أزمة شيكابالا: "ما لاقاه شيكابالا مينعفش يكون شكل التنافس، ومينفعش تزيد عن حد معين، وطالما مفيش سيطرة بتحصل أحداث مش مظبوطة، وحان الوقت إن الناس يكون عندها فكرة إن دي كرة قدم ووارد فيها المكسب والخسارة، والفرقة اللي بتحضر من بدري وعندها العقلية الاحترافية والشخصية القوية هي اللي بيكون ليها مكانة والأفضلية".

واستطرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "قناعتي الشخصية أن مهما الجمهور كان منه تجاوز على اللاعب ضبط النفس وعلى المسؤول أيضا، لأنهم في الآخر أمام جماهير، ولما يكون التصرف خارج من مسؤول لازم يكون فيه وقفه، ولكن الجماهير كل ما كان فيه رد فعل من لاعب تجاه جمهور بيكون فيه امتداد وتطاول، وأنا رافض أي تطاول على أي شخص في المنظومة سواء في الفريق أو غيره، وأنا برفض الإهانة والتجريح ومش بقبله لحد تاني".