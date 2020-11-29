وزير المالية: 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أكتوبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنَّ الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة قامت بالإفراج خلال شهر أكتوبر الماضى عن مشمول 12 ألفًا و491 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان».

أضاف التقرير أنَّ الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 638 مليونًا و488 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و303 ملايين و175 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنَّ الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 4 مليارات و175 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 4 ملايين و385 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنَّ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت 3 مليارات و945 مليونًا و336 ألف جنيه.