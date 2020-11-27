وزير المالية: معدل النمو الاقتصادي المتوقع يتراوح ما بين 2.8%و4%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل في إطار مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، إذ حددت العناصر التي يمكن تحريكها وزيادة المزايا المالية فيها للمعلمين، لكي يطبق عليهم في التعليم الأزهري والتعليم العام.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيجرى تدشين صندوق بنصف مليار جنيه للرعاية الاجتماعية للمعلمين، موضحًا أن مجموعة المزايا التي ستقدم للمعلمين بهذا الصندوق ستقدر بنحو 6.6 مليار جنيه، سيبدأ المعلمون في الحصول عليها مع رواتب شهر يناير أول العام القادم.

وتابع أن هذه الرعاية تعتبر خطوة في طريق تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وبالمثل تحسين أوضاع العاملين في المنظومة الصحية، بناء على توجه استراتيجي من الدولة.

وحول معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال الأشهر المقبلة، في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، قال: "في العام المالي 2021-2022 فنحن لا نعلم موعد بداية الرجوع إلى الأوضاع الطبيعية بالنسبة إلى الاقتصاد، فإن التقديرات تتراوح ما بين 2.8% و4% كمعدل نمو، فبعض القطاعات معطلة بالكامل ونرصد تأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات".