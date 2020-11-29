وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الشراكة في مجال الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في أول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه، حيث بحثا مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأكّد الملا، أنَّه جرى استعراض علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في بريل 2018، حيث تمّ استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، لافتا إلى أن دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره.

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الأوروبي موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، امتدادًا للتعاون في هذا المجال وقيام الاتحاد الاوروبي بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 خلال السنوات السابقة.

ومن جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إنَّ مصر على رأس أولويات الاتحاد لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة، مؤكّدًا استمرار الدعم والمعاونة لها لتحقيق أهدافها في هذا المجال، مبينًا أنَّ جهود مصر المتواصلة في منطقة المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تلقى بظلالها الإيجابية على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتلقى دعمًا كاملًا من الاتحاد الأوروبي الذي يتطلع للانضمام بصفة مراقب لعضوية المنتدى.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي، وزير البترول لعقد لقاء افتراضي مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون لبحث موضوعات التعاون المشترك.

كما تضمن اللقاء، استعراض موقف استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة باعتباره أحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المشترك من كليهما بتطوير عملية استغلال هذا المصدر.