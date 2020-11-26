بريد الوطن..ارفع سن المعاش للعاملين في المناجم يا وزير البترول

أعمل مدير عام أبحاث جيولوجية بشركة فوسفا مصر فرع السباعية، وطبقاً لقانون المناجم والمعاشات فإن سن الخروج على المعاش هو 55 عاماً، عكس كل المؤسسات والشركات الحكومية التى يخرج فيها الموظفون على المعاش فى سن الـ60، وأنا رجل متزوج وأعول، وكنت أتمنى أن يتم رفع سن المعاش إلى 60 عاماً، أسوة بباقى الهيئات والجهات الحكومية، أناشد السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول، النظر فى شكواى، كما أناشد القيادة السياسية مراجعة قوانين المناجم والمعاشات، حتى تتم مساواتنا بزملائنا فى الهيئات الحكومية الأخرى، الذين يمتد بهم العمل فى مؤسساتهم إلى سن الستين.

عن العاملين بالمناجم

عبدالنبى عاشور

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