رحمة ضحية والدتها "صاحية ونايمة": أنجبتها من سفاح وكتمت أنفاسها بالخطأ

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، عن تفاصيل وفاة رضيعة "45 يوما"، أثناء نومها بجوار والدتها بمنطقة دار السلام.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن الأم تقيم بصحبة ابنتها في غرفة بعقار تحت الإنشاء، وأثناء نومها تقلبت في الفراش فكتمت أنفاس الرضيعة، مما أسفر عن وفاتها.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الأم سبق اتهامها في قضية تسول، وأقامت علاقة غير شرعية مع أحد عمال النظافة "لا تعلم بياناته"، بعدما وعدها بالزواج، مما أسفر عن حملها.

وأضافت التحريات أن الأم لم تقصد قتل طفلتها، وأنها أثناء إرضاع الطفلة غلبها النوم، فكتمت أنفاس الصغيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة حجز الأم على ذمة التحريات، والاستماع لأقوالها مرة أخرى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام، يفيد بحضور ربة منزل "ز. س" 30 عاما، متسولة، وتقيم بغرفة بمنزل تحت الإنشاء بعزبة خيرالله، وطلبت تحرير محضر أفادت فيه باكتشاف وفاة نجلتها الرضيعة "رحمة " 45 يوما (غير معلوم والدها وليس لها شهادة ميلاد) وذلك حال استيقاظها من نومها، ورجحت أن يكون سبب الوفاة قيامها بالنوم على الطفلة عن طريق الخطأ، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية بالطفلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.