وزير خارجية بريطانيا: سنواجه موجة ثالثة لكورونا في حالة عدم الالتزام

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتبع اجراءات الحجر بشكل تام.

وأضاف راب اليوم الأحد لمحطة "بي بي سي"، إن بريطانيا ستواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتابع قائلا، "موجة ثالثة من الإصابات ستكون في يناير وفبراير، ثمة خطر من ذلك إذا لم نحقق التوازن الصحيح".

وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

عيّن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.

سجلت بريطانيا، أمس السبت، 15871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما جاء في بيانات رسمية من المملكة المتحدة.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أنها سجلت، خلال الفترة نفسها، 479 حالة وفاة بين مصابين جاءت نتائج فحوصاتهم لكورونا إيجابيا منذ 28 يوما.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة، مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا، وسيركز على وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار والتتبع.

وكانت الحكومة حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.