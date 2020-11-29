الاحتلال الإسرائيلي يهدم درجا يؤدي إلى المسجد الأقصى

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس درجا قرب المقبرة اليوسفية يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت الدرج بذريعة إدخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمقبرة باب الأسباط شمال شرق المسجد الأقصى المبارك، وأن مسلحين تابعين لبلدية الاحتلال شرعوا بمسح أراضي المقبرة هناك وقاموا بوضع علامات في المكان ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجري في منطقة باب الأسباط.

كانت سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستضع أعمدة أسمنتية خاصة بمشروع "تل فريك" تنوي إقامته قرب البلدة القديمة وصولا لجبل الزيتون الذي يطل على المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فتية من مخيم العروب شمال الخليل، بعد إغلاق البوابة الحديدة على مدخل المخيم ونصبت كمينا لهم، واندلعت مواجهات على مدخل المخيم، أطلق جنود الاحتلال - خلالها - قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين.