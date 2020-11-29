جلسة تشاور مجتمعي لتقييم المحطات الوسيطة للمخلفات الصلبة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إجراء جلسة تشاور مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء محطات انتقالية "وسيطة" للمخلفات البلدية الصلبة بمركزي أبنوب ومنفلوط يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 1 و2 من ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة ومحطات وسيطة بالمراكز المختلفة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيلا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وبرامج تقدم خدمة هامة وفعالة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة، كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين، وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري لعاصمة الصعيد من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى إنشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها.

كما أشار المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون بين المديريات والإدارات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، لوضع آلية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل منظومة النظافة، لافتا إلى أنه أصدر توجيهاته للدكتور نور الدين فرج، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بعقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.

وأكد سعد، على أهمية عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والإسراع في خطوات تنفيذ المحطات الوسيطة بالمراكز في تحسين منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.