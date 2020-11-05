جلسة تشاور مجتمعي للتعريف بمشروع "مشتقات الميثانول" في ميناء دمياط

شارك اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في جلسة التشاور المجتمعي التي نظمتها شركة السويس لمشتقات الميثانول، لاستعراض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية لمشروع مشتقات الميثانول المخطط إقامته بالميناء.

حضر جلسة التشاور، اليوم، السكرتير العام لمحافظ دمياط، و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لمشتقات الميثانول، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أهمية عقد هذا الحوار المجتمعي بهدف تعريف المجتمع المدني بالمشروع وأهميته بإعتباره إضافة جديدة للإقتصاد القومى ضمن منظومة تصنيع البتروكيماويات.

وأضاف أن الهيئة وفرت كافة المقومات اللازمة لإقامة المشروع من إجراءات أمنية وتأمينية وبيئية ونقل متعدد الوسائط وقدرة على تأمين تداول وتخزين البضائع داخل الميناء خاصة مع التزام ميناء دمياط بالأكواد الدولية والقوانين المصرية فيما يخص توافر وسائل الحماية المدنية ومكافحة الحريق والإلتزام بقواعد الأمن والسلامة والصحه المهنية والحصول على شهادات الجودة العالمية المختلفة.

ولفت إلى أن الميناء يضم أول وأكبر محطة رصد بيئي تم ربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي في الموانئ المصرية، كما كان ميناء دمياط سباقاً في الالتزام بتطبيق رقابة صارمة بالتفتيش على السفن والالتزام بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS .

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مساحة من الأرض بميناء دمياط لإقامة مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول والذي يهدف إلى إنتاج اليوريا فورمالدهايد بتركيزات مختلفة والنفتالين فورمالدهايد المسلفن وهي المواد التي تستخدم في صناعة الأسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة، وتم اختيار هذا الموقع لقربه من مصادر إنتاج المواد الخام والمرافق وتسهيلات النقل والإنتاج علاوة على سهولة التصدير للأسواق الخارجية عن طريق ميناء دمياط .