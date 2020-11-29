وزيرة الصناعة تتفقد التجمعات الصناعية بالقليوبية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات، لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة، صباح اليوم، لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة، شملت منطقتي باسوس والعكرشة، وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية، والسعي لحل كافة التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.

ولفتت "جامع" إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها إلى المنظومة الرسمية، خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم إقراره مؤخراً، ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون.

وتفقدت الوزيرة عدداً من المصانع العاملة فى مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد بالإضافة إلى المنظفات.

وأكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وكذلك بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية، والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، مشيراً إلى أن هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل امام ابناءالمحافظة.