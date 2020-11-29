تجديد حبس مزارع سرق رفات ابنته من قبرها بالدقهلية: ماتت بالسم

جددت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، حبس مزارع استخرج رفات طفلته من المقابر، ودفنها بمكان آخر من أجل اتهام أسرة طليقته بالواقعة، لإجبارها على التنازل عن قضايا أقامتها ضده، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مأساوية جديدة كشفتها التحقيقات والتحريات في واقعة قيام "محمد. ح"، 33 عاما، بالتوجه إلى مقبرة طفلته "بسملة " 4 أعوام، وكسر بابها واستخراج رفاتها والتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر بقريته، وإعادة دفنها على حافة ترعة، حيث تبين أن الطفلة توفيت في يوليو الماضي، نتيجة تناول مادة سامة، وخضعت للعلاج لمدة دون استجابة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن الطفلة تناولت المادة السامة في منزل جدها لوالدتها، عن طريق الخطأ، ولم تثبت التحقيقات وقتها وجود شبهة جنائية.

وعقب وفاة الطفلة، انفصل والدها عن والدتها بسبب زواجه من أخرى، وبسبب أحكام قضائية حصلت عليها طليقة المتهم، فكر في مكيدة لإجبارها على التنازل عن القضايا التي أقامتها ضده، فقام بسرقة الجثة واتهام طليقته بقتل الطفلة بالسم، حيث تبين أنه ألقاها في الترعة، ثم حفر حفرة على حافة المجرى المائي وقام بدفنها.

وتوصلت التحريات إلى أن الأب هو مرتكب الواقعة فجرى ضبطه، وبتضييق الخناق عليه أقر بأنه وراء واقعة اختفاء جثة ابنته، حيث توجه إلى المقبرة فجرا، وقام بكسر باب المقبرة واستخرج رفات ابنته،نكاية في طليقته وأسرتها لإلصاق الاتهام بهم، لسابقة قيامه باتهامه لهم بالتسبب في وفاتها ولإجبارهم على التنازل على القضايا المحررة ضده، والصادر في بعضها أحكاما ضده.