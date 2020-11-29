طارق لطفي يصور مشاهده بـ"القاهرة كابول" في الغردقة قبل السفر لأوروبا

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مشاهده بمسلسل "القاهرة كابول" حالياً بالغردقة، على أن يعود للقاهرة بعد أسبوع، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر، بعد أن كان مقررا عرضه في موسم رمضان الماضي.

ويجسد "طارق" دورًا جديدًا بالمسلسل، ويظهر بشخصية "إرهابى" تحول إلى هذا الدور بعد أن كان شخصا سويا ولكن تم استقطابه ليقع في الفخ الذى وقع فيه عدد من شباب المنطقة، حيث يتزوج إحدى السيدات البدوية ضمن زوجاته المختلفات بالعمل.

ومن المقرر أن يسافر "طارق" بعد الغردقة، إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث تتم المفاضلة بين صربيا وجورجيا وإحدى دول شرق أوروبا لتصوير المشاهد المتبقية، التي تصل إلى أسبوعين فقط وينتهي التصوير تمامًا.

ويبدأ بعدها المخرج حسام علي، تجهيز المسلسل للعرض، ودخوله في مرحلة المونتاج، لعرضه خلال رمضان القادم، بعد تأجيله من العام الماضي.

"القاهرة كابول" بطولة الفنانين طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، كارولين خليل، وشيرين ومعتز هشام، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

وتدور أحداثه في ثلاث قصص حول المؤامرات التي تصيب المنطقة العربية، وسيكون التصوير بين القاهرة ولندن.

لم يحالف الحظ الفنان طارق لطفي من أجل مشاركته في دراما رمضان 2020، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" مع المخرج حسام علي بسبب فيروس كورونا.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يضطر فيها "لطفي" لتأجيل العرض، ففي عام 2018 توقف عن تحضيرات مسلسله "تحت الصفر" مع المنتج تامر مرسي بسبب انشغاله بالسينما وتقديمه فيلم "122" مع المخرج ياسر الياسري.

والأمر ذاته تكرر في عام 2017، حيث كان من المقرر عرض مسلسله "بين عالمين" مع المخرج أحمد مدحت ضمن منافسة رمضان، إلا أن ضيق الوقت كان السبب وراء تأجيله، وتم عرضه بعد ذلك في أكتوبر الماضي.