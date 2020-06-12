يناقش مشكلة التطرف.. طارق لطفي يكشف كواليس مسلسله "القاهرة كابول"

قال الفنان طارق لطفي، إنه يستأنف حاليا تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وأضاف "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المسلسل يتطرق في 3 حلقات له التصوير في لندن، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا، تم تأجيل السفر، موضحا أن المسلسل تدور كواليسه عن تحول شخص يهوى الشعر والكتابة، إلى شخص متطرف: "أزاي يتحول هذا الشخص أنا شايفه من أهم الأشياء اللي بتخلينا نلتفت كويس أوي، ونلحق ناس كتير جدا مش واخدين بالنا من تفاصيلهم الصغيرة، ممكن تأثر عليهم، ويتطرفوا في أرائهم وتدينهم، وينحرفوا عن الاتجاه السليم".

وأكد: أنه يتابع أغلب الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي، وذلك للوقوف على آخر التطورات في تلك الصناعة، مشيرا إلى أنه دائما ما يمكث في المنزل مع أسرته، ويعاني أبنائه من تقديم الأبحاث والتعليم عبر الإنترنت: "بنحاول نرتفع من روحنا المعنوية، وخايف أزور والدتي من 3 شهور، وبقالنا 100 يوم مخرجناش من البيت".