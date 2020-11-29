محاصرة 10 أشخاص في حادث منجم فحم بوسط الصين

أعلنت سلطات مقاطعة هونان بوسط الصين، محاصرة أكثر من عشرة أشخاص في منجم فحم غمرته المياه تحت الأرض.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم الأحد، أن الحادث وقع في بلدة "داوتسي" بمدينة لييانغ، حيث هرعت مجموعة عمل وخبراء إلى مكان الحادث لتوجيه عملية الإنقاذ، موضحة أن المجموعة تتضمن 3 فرق إنقاذ تشمل 60 شخصا، و4 مضخات لشفط المياه.

وأشارت السلطات إلى أن أعمال الإنقاذ مازالت مستمرة، فيما لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث.