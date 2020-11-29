كوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين لوقف انتشار كورونا

اتخذت كورويا الشمالية، حيث لا توجد إصابات بفيروس كورونا حسب التصريحات الرسمية، إجراءات شديدة لمنع انتقال الفيروس إليها، وأغلقت حدودها ليس فقط أمام الناس بل وأمام البضائع الأجنبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج "تقيم بحزم جدار حصار في المناطق القريبة من الحدود وخط الترسيم العسكري، وتطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أي موقف غير طبيعي، والاستجابة له"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت محطة الإذاعة الكورية أن البلاد تبني "جدار حصار" في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم العسكري.

وقالت تقارير إعلامية إن السلطات الكورية الشمالية منعت صيد الأسماك حتى "لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية".

وأبلغ جهاز المخابرات الوطنية بكوريا الجنوبية لجنة المخابرات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الشمال يتخذ إجراءات "تتعارض مع المنطق العام" لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية رفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب.

وقال جهاز المخابرات إن السلطات الكورية الشمالية أعدمت موظفا في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين.

كما كشفت أن بيونج يانج عمدت إلى تلغيم حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص والبضائع حتى لا ينتقل إليها وباء كورونا.

نشرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونج سينمون"، أمس السبت، أن البلاد تقوم بتكثيف جهودها العسكرية من أجل تعزيز مراقبة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في المناطق الساحلية، وتأكيد مسئولية العاملين بالمجال الصحي في الخطوط الأمامية للحملة ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد ترأس في وقت مبكر من الشهر الجاري، اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الحاكم، دعا خلاله إلى حملة أكثر صرامة ضد جائحة كورونا في البلاد.