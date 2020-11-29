بريطانيا تحذر من موجة ثالثة وتوزع فيتامينات على 3 ملايين مواطن

انخفض منحنى الإصابات اليومية بفروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، وتحديدا المملكة المتحدة، وبالرغم من ذلك حذر وزير الخارجية البريطاني من تعرض البلاد لخطر الموجة الثالثة من الفيروس، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأوضح راب أن هناك احتمال لارتفاع الإصابات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين في موجة ثالثة للإصابات، قائلا: "ثمة خطر ما لم نحقق التوازن الصحيح، والحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر"، وذلك خلال حوار مع محطة "BBC".

من المقرر أن تزود السلطات البريطانية نحو ثلاثة ملايين شخص من المواطنين الأكثر هشاشة، بما في ذلك المرضى وكبار السن، بحبوب فيتامين (د) مجانًا كجزء من جهود البلاد لمكافحة وباء "كوفيد-19" هذا الشتاء.

وعين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسؤولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.

وفي فرنسا، قررت السلطات اليوم فتح دور العبادة أمام المصليين بحد أقصى 30 شخصا، وذلك للمرة الأولى بعد مرور شهر على فرض الحجر العام، بينما فتحت المحال التجارية غير الأساسية أبوابها، واشترطت الحكومة لإعادة فتح الأعمال خفض العدد المسموح له بدخول المتاجر وهو تحد لمنافذ التجزئة الصغيرة، ولكن وستظل الحانات والمطاعم مغلقة حتى 20 يناير المقبل.

وسجلت الولايات المتحدة في آخر 24 ساعة إصابات جديدة تجاوزت 143 ألف حالة، من بينهم جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو، قائلا في بيان صادر عن مكتبه إن بصحة جيدة وسيواصل القيام بواجباته أثناء فترة العزل التي يقضيها في منزله.

وفرضت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حظر تجوال، اعتبارا من الغد وحتى 21 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية، وحظر التجمعات من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.