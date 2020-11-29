أمريكا تسجل 91635 حالة إدخال للمستشفيات إثر فيروس كورونا

وصلت الولايات المتحدة لأعلى عدد لديها من حالات الإدخال إلى المستشفيات إثر الإصابة (بكوفيد-19)، حيث سجلت 91 ألفًا و635 حالة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن خبراء قولهم: إن انتشار فيروس كورونا طالما يتصاعد بمعدلات مثيرة للقلق قبل عطلة عيد الشكر الماضية في البلاد وبعدها، وقد يزداد الأمر سوءًا قريبًا بسبب السفر خلال العطلات.

أما جامعة جونز هوبكنز الأمركية البحثية، فأشارت إلى أنه قد أُبلغ عن أكثر من أربعة ملايين من إجمالي حالات الجائحة خلال شهر نوفمبر الجاري (بنسبة نحو 30 بالمائة)، كما تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة يوميًا منذ آخر 26 يوماً متتاليًا.

وعلى الرغم من دعوات المسئولين وخبراء الصحة بالبقاء بالمنزل، كان لا يزال هناك ارتفاع في حركة السفر خلال أسبوع عيد الشكر، وفي ظل طقس يزداد برودة وتجمع لمزيد من الأشخاص خارج المنازل، فإن الخبراء قد حذروا من أن عدد الحالات المتصاعد بالفعل قد يزداد سوءًا خلال الأسابيع المقبل، وأنه قريبًا سيتم تجاوز أكثر من 2000، وربما 3000 أو 4000 حالة وفاة يوميًا بالولايات المتحدة.

وكانت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت 13 مليونا و244 ألفا و417 حالة، بعد تسجيل 155 ألفا و596 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 266 ألفا و47 حالة، عقب تسجيل 1189 حالة وفاة جديدة أمس السبت.