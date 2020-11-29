أستاذ تاريخ عن انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان: تركيا أصبحت سجن كبير

قال الدكتور جلال الزناتي، أستاذ التاريخ والفكر السياسي، إن تركيا أصبحت سجنًا كبيرًا لكل من يعارض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب سياسات الاعتقالات التي تتخذها حكومة أردوغان وحزب التنمية والعدالة، وأنه خلال عامين فقط تم رفع عدد السجون فى تركيا من 200 سجن إلى 349 سجن

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن أردوغان حول تركيا إلى دولة هشة تستخدم التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية وتنظيم الدولة في ترويع مواطنيها، وهناك خطة لـ أوردوغان لزيادة عدد السجون ليزيدوا 137 سجن أخر فى المستقبل القريب.

وأشار أستاذ التاريخ، إلى أن هناك الالاف من المواطنين الذي يتم اعتقالاتهم بدون وجه حق، وذلك وفقًا للإحصائيات الدولية بشأن الاعتقالات السياسية التى تقوم بها الدولة التركية، فعدد المعتقلين السياسين بلغ عددهم في تركيا خلال الـ 4 سنوات الماضيين وصلوا لاكثر من 254000 غير الذي تم الافراج عنهم.

وأوضح الزناتي، أنه سوف يتجاوز رقم المعتقلين السياسين إلى 3 مليون شخص خلال فترة حكم رجب طيب أوروغان، وتعد تركيا ثاني أكبر دولة في عدد معتقلينها السياسيين بعد الولايات المتحدة الامريكية، كما أن أرقام الاعتقالات من جانب النظام التركي أصبحت "فجة"، فضلًا عن أن السجون أصبحت مشتركة للرجال والنساء

وتابع: "نظام أردوغان فاسد على المستوى المالي وفاشٍ إداريًا، الأمور سيئة جدًا في تركيا الأمر صعب جدًا، القمع عشوائي، تم اعتقال سيدة والزج بها في السجن لأنها تبرعت بـ50 ليرة تركية فقط لأحد الجمعيات الأهلية كما يتلقى أردوغان تمويلات من تنظيم الحمدين في قطر من أجل بناء سجون جديدة في بلاده".