متخصص بعلم الفيروسات: أوروبا دخلت درجة الذروة في إصابات كورونا

قال الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات بمستشفى ليون بباريس، إن فرنسا وعدد كبير من الدول الأوروبية، دخلت المرحلة الثانية من فيروس كورونا، كما بلغت ذروة الإصابات، حتى وصلت فرنسا وحدها، لـ52 ألف مصاب يوميا، بحسب تحاليل الـPCR الذي يجريه المواطنين.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرضى في الرعاية المركزة بالمستشفيات، ما زال عددهم كبير حتى الآن، كما تنتشر الإصابات بين مواطني أوروبا الشرقية وبريطانيا.

وأوضح أن الدول الأفريقية، وعددا من الدول العربية، باتت مصابة كذلك بالموجة الثانية بفيروس كورونا، لكن بأقل عدد من الإصابات كما الموجة الأولى، مقارنه بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن هناك عدد كبير من الدول، مواطنيها مصابون بفيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم، تسعى حاليا لامتلاك لقاح لمساعدة مواطنيها على الشفاء من فيروس كورونا، حيث أن اللقاحات الجديدة، تتركز على نسخة كبرى من الجينات التي تتحكم في توليد الفيروس، فيما جاء اللقاح الصيني والروسي، على الطريقة التقليدية مثل اللقاح ضد الشلل أو الحصبة ومكون من الفيروس بأكمله ولكنه قتل وجفف.

وأشار إلى أن اللقاح يختلف في درجات الشفاء مابين شخص لأخر، حيث جائت النسب المتعلقة بدرجات الشفاء من الفيروس مختلفة بين دولة لأخرى وبين شخص لأخر حتى وإن كانا تؤمان.