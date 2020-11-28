أديب معلقا على تظاهرات فرنسا: إيمانويل ماكرون يكيل بمكيالين

علّق الإعلامي عمرو أديب، على التظاهرات التي اشتغلت في فرنسا على خلفية اعتداء الشرطة الفرنسية على مواطن أسود، الأمر الذي جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُصدر قانونًا بتجريم الإساءة للشرطة الفرنسية أو التعرض للشرطة بسوء نية، وأن عقوبة ذلك ستكون حبس عام وغرامة 45 ألف يورو.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هناك علامة استفهام هامة للغاية في هذا الأمر، وهذا السؤال يوجه لرئيس فرنسا والمسؤولين عن الحريات هناك، "لما حصل إساءة للرسول خرج ماكرون وقال دي حرية رأي ومحدش يقدر يمنعها، تقوموا عاملين قانون يمنع الإساءة للشرطة؟ إيه الكيل بمكيالين ده؟".

وأشار، إلى أنه تم التعدي على الرموز الدينية المسلمة في فرنسا وذكروا هناك أنها حرية رأي، "دلوقتي بقى لو فيه مواطن صور فيديو للشرطة وهي تعتدي على مواطن، ورفع الفيديو على السوشيال ميديا يقولك دي مش حرية رأي، ده فيها سوء نية وأنت عرضت الجزء بتاع اعتداء الشرطة فقط ولم تظهر اعتداء الطرف الآخر".

وتابع: "هل الإساءة للرسول هي بس اللي حرية الرأي عندك؟، فرنسا السنة دي السياحة مضروبة فيها بسبب كورونا، والسنة اللي فاتت كانت السياحة مضروبة بسبب التظاهرات، وعاوزين يلموا المسألة، لما المسألة تبقى ليها علاقة بشرطة الدولة القانون يطلع فله شمعة منورة، يارب تقرر من بكرة محدش يكلم خالص، أنا مالي".

وواصل "أديب": "أنا بتكلم عن حريتي وأني اتأذيت، وإيه المقصود بسوء النية في قانون الشرطة، الكلمة دي مطاطة جدًا، وبعدين يعني اللي عملوا الرسوم المسيئة للرسول دول يعني اللي كان عندهم حسن نية، الناس واخدة عن الغرب غريبة أوي ويقولوا الغرب يسر القلب وأن الغرب ده لا يأتيه الباطل، لا طبعًا، كله بيخطأ".