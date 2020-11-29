خبير في الشؤون الآسيوية: تظاهرات مزارعي الهند لن تنتقل إلى "العنف"

علق الدكتور وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية، على تظاهرات آلاف المزارعين في الهند رفضًا لتعديلات قانونية بقطاع الزراعة، قائلًا إن الوضع الاقتصادي في القطاع الزراعية متدنٍ للغاية بالهند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة في شهر سبتمبر الماضي أثارت حفيظة المزارعين ما أدى إلى اندلاع التظاهرات ورفضوا التباحث مع وزير الزراعة وطالبت الحكومة التشريعات الثلاثة التي أصدرها البرلمان.

وتابع، أن التظاهرات في الهند لا يمكن أن تنتقل من حالة السلمية إلى العنف، مفسرًا ذلك بأن الشرطة الهندية ترفض الأمور كما أن الحكومة تعمل على التباحث مع المزارعين، واقناعهم بأن التشريعات ليست ضدهم لكنها لمصلحتهم.

وأوضح، أن المزارعين وحلفاء ضد الحكومة يؤكدون ان هذه التشريعات ضد المزارع وبالتالي فإن لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمنع تطبيق هذه التشريعات، ربما تأخذ نوعًا من العنف ضد المزارعين لأن هناك حالات استخدام العصي وضرب المتظاهرين من قبل الشرطة الهندية وسط شعبي من قبل المزارعين الذين يطالبون بتحسين معيشتهم.

وأردف، أن المزارعين الهنود يعانون منذ 3 عقود من مشكلات عدة، مثل تضخم الديون وانخفاض الدخل، كما أن حكومة البلاد لا تقدم الدعم للمنتجات الزراعية، أي أنها تشتري جزءً بسيطًا منها في موسم الحصاد، وبالتالي يخضع المزارعون لابتزاز التجار.