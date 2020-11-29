عضو مجلس الشيوخ: غرامة 30 ألف جنيه وحبس 6 أشهر للمتنمرين

قال طارق عبدالعزيز، المحامي وعضو مجلس الشيوخ، إن التنمر أمر ذميم، وبات يتنشر في المجتمع المصري والعالم العربي، رغم أنها لم تكن موجودة في الماضي، وكنا مترابطين دائما ونستر عيوب بعض، والآن التنمر شكل من أشكال كشف المستور، فالمتنمر عليه لديه ما يستره وستره الله ولكن المتنمرين عليه، مجموعة من البشر، أراده كشف هذا المستور واستخدامه ضد.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المشرع وضع داخل المادة 309 مكرر "ب" في قانون العقوبات في الدستور، تعريف دقيق للتنمر، وتحدث عن صور كثيرة للتنمر، وهو عبارة عن استعراض للقوى أو سيطرة من جانب، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو حالته، وقام بمعايرة الشخص بدينه أو لونه أو جنسه أو مستواه الاجتماعي أو قدرته البدنية.

وأوضح المحامي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك نوعين للتنمر، منها اللحظي ومنه السخرية أو الاستهزاء أو الحد من الكرامة أو الهيبة أو الطعن في الأعراض أو التعدي على الشخص جسديا أو على أشياء تستلزمه غرامة حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه، وتم تشديد العقوبة لتصل للحبس سنة إذا كان المتنمر أكثر من شخصين أو كان إذا كان الفعل من المسئولين عن رعاية الشخص بحسب القانون وتضاعف العقوبة في المرة الثالثة.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أن هناك أمورا تفسد حاليا قضايا التنمر مثل تغيير الشهود لشهاداتهم وعدم وجود تصوير فيديو يثبت الأمر لكن كاميرات الفيديو الموجود أمام المحال والكافيهات والمنازل التي فرضت الدولة تركيبها قد حلت هذه النقطة.

وأثنى عضو مجلس النواب على تدخل النائب العام سريعا في قضايا التنمر وكذلك تحرك رجال الضبطية القضائية مؤكدا أن إنزال عقوبات بالمتنمرين سيكون أقوى رادع لعدم تكرار هذا الأمر، مشيرا إلى أن جميع المصريين يثقون في نزاهة القضاء.