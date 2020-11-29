عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ سيشهد حوارات دائمة ونقاشات صحية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم شهدت الحديث عن أمور كثيرة منها الحريات والشريعة الإسلامية وإمكانية وجودها في إحدى مواد اللائحة، وجواز معاقبة العضو إذا أخطأ في حق القيادة السياسية.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "طالما هذه الأمور جرت تحت قبة البرلمان فإن هذا أمر جيد، ولو لم يكن موجودًا لاخترعناه، وأتمنى أن يكون ما حدث اليوم مقدمة إلى حوار دائم تحت قبة المجلس".

وتابع، أن المجلس عبارة عن خبراء متخصصين، ومن الممكن أن يوفر مساحة كبيرة جدًا من النقاش العام والجدل الطيب والموضوعي، حتى عندما تعرض القضية على مجلس النواب يكون النواب على بينة، موضحًا أن مجلس الشيوخ سيناقش الموضوعات والقضايا التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

وأردف: "نحن نحتاج إلى نقاشات صحية تتضمن كل الآراء طالما كانت في إطار القانون والدستور، وطالما كانت في مصلحة البلد، وبالتالي يجب مناقشة الموضوعات نقاشا كاملا وموضوعيا، ويجب أن يكون هناك جدلًا حيويًا وسليمًا وصحيًا".