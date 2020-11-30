عضو "الشيوخ": وافقنا على اللائحة الداخلية ذات الألفاظ الواضحة والمحددة

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة التي أجريت في مجلس الشيوخ بالأمس، شهدت الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وأيضا الموافقة على بعض البنود التي جرى تغييرها وكانت موجودة في المجلس الماضي.

وأضاف "نجاتي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اللجنة عملت على وضع الألفاظ القانونية بالشكل الصحيح حتى تكون المواد واللائحة الداخلية للمجلس محددة ومعلومة لدى جميع النواب.

وأوضح أن المحافظة على الألفاظ القانونية في القوانين واللوائح الداخلية للمجلس تنعكس بالإيجاب على عدم وجود أي شائبة أو عدم دستورية فيما يتم إقراره بداخل المجلس.

وأكد أن مجلس الشيوخ له دور مهم وحيوي ومساعد ضروري لمجلس النواب في إصدار القوانين وإضفاء عليها طابع القوة والألفاظ الصحيحة، وحتى لا توجد أي مشكلات أو تضارب في التشريعات النيابية للمجلسين.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالأمس الأحد، على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات المجلس.

وتفيد المادة الثالثة، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

2- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

6- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.