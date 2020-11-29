مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل اللجان النوعية: تضم 14 لجنة

وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على المواد المنظمة لتشكيل اللجان البرلمانية، في مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنشأ بالمجلس اللجان النو عية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزارعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

ويجوز بقرار من مجلس الشيوخ إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغائها أو تعديل اختصاصاتها.

وتعاون هذه اللجان مجلسَ في ممارسة اختصاصاته، وتتكون كل لجنة من اللجان النو ية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.