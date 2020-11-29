استقرار أسعار الذهب في نهاية التعاملات.. وعيار 24 بــ891 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 29 نوفمبر، بسبب إجازة البورصة، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح اليوم، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة عند 780 جنيها، وهو نفس المعاملات التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس، بعد ارتفاع طفيف شهده المعدن الأصفر بنهاية تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في الجرام الواحد.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرار خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين بين 889 و891 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 778 و780 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 667 و669 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و240 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وكانت وصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.