أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بنهاية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بلغ نحو 3 جنيهات في سوق الصاغة، ليرتفع عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر من 777 جنيها إلي 780 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 889 و891 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 778 و780 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6224 و6240 جنيهًا.

وخلال الأسبوع الماضي تراجعت أسعار الذهب 2%، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وذلك بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 1833.30 دولار للأوقية، وارتفع أيضًا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة.

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، أنّ سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عملية المضاربات، عن طريق توجه المضاربين للشراء، ما يؤدي لارتفاع سعره، مشيرًا إلى أنّ هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب، تربك عمليات البيع والشراء فى السوق المحلي، كما يتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام المقبلة ليصل إلى سعر 2000 دولار للأوقية.