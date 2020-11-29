تصل للسجن.. عقوبات تنتظر رئيس الزمالك المعزول في قضايا موجهة له

يعيش رئيس نادي الزمالك المعزول أسوأ أيام حياته هذه الفترة، الصوت العالي لم يحمه من القانون، المستشار صاحب إلصاق التهم بالجميع، وسب أمهات مخالفيه، يقف الآن مكتوف الأيدي غير قادر على مقاومة نتيجة فعل أعماله السابقة، التي يبدو أنها تعجل بإقصائه عن المشهد.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بإيقاف رئيس الزمالك المعزول ومجلس إدارته نتيجة مخالفات مالية، إضافة إلى استبعاد المدير التنفيذي، والمدير المالي، من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وعقب خسارة المعزول في انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة ميت غمر بالدقهلية، بدأ الحديث عن عدة قضايا تنتظره بعد رفع الحصانة عنه في 9 يناير المقبل، من بينها قضايا سب وقذف، وإهدار أموال النادي، ومخالفات إدارية ومالية.

سعداوي: القضايا الموجهة لرئيس الزمالك المعزول تتنوع ما بين الجنايات والجنح

ولتوضيح العقوبات القانونية لهذه التهم، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنيا، إن هذه التهم تتنوع ما بين الجنايات والجنح، جريمة السب والقذف إذا جاءت مجردة عقوبتها الغرامة، أما إذا تمثلت في الطعن على سمعة وشرف واعتبار العائلات تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وفقًا للمادة 308 من قانون العقوبات المصري.

وأضاف "سعداوي" لـ"الوطن"، أن الجرائم التي تقع على المال العام، تشترط أن يكون المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة سواء بأجر أو بدون أجر، وبصفة مستمرة أو مؤقتة، وهذا ما ينطبق على أعضاء مجلس إدارة الأندية، وفي حالة ثبوت الجهات الرقابية وقائع اختلاس أو تسهيل الاختلاس، استيلاء أو تسهيل الاستيلاء، سواء للشخص نفسه أو لآخر، والتربح لتحقيق منفعة للمُتربح أو لغيره سواء تحققت المنفعة أم لم تتحقق، فكل هذه جرائم تخص محكمة الجنايات، وعقوبتها تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتبطتت بجريمة تزوير لإخفاءها، وإذا لم ترتبط بالتزوير عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 15 عاما.

وأشار أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنيا، إلى أن الإضرار بالمال العام عمدًا يعاقب بالسجن من 3 إلى 15 عاما، أما في حالة غير العمد عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف أن المخالفات الإدارية تتوجب الجزاء الإداري، وفي حالة ثبوت الجهات الرقابية دفع مبالغ مالية في أي عمل يخص النادي ومثبوت في الدفاتر برقم أقل يعد اختلاسًا مصحوب بتزوير، وهو ما يعرف في القانون بجعل الوقائع المزورة في صورة واقعة حقيقية.