رسميا.. رئيس الزمالك المعزول وأبوحامد أبرز الخاسرين بانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة، منذ قليل، رسميا خروج عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وغيرهم من الخاسرين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتصدر أسماء الخاسرين: "رئيس نادي الزمالك المعزول، بدائرة ميت غمر بالدقهلية، وفي المنصورة النواب محمد عقل، والسيد حجازى، وخالد حماد، والنائب محمد الشورى فى دائرة طلخا، وإيهاب السلاب فى دائرة شربين، وآمال طرابية بدائرة منية النصر".

وخرجت النائبة رانيا السادات من السباق وهشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل فى الدورة الأخيرة، والدكتور أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس الحالي، وخرج أيضا النائبان إيهاب السلاب ومحمد حلمي.

وفي القاهرة، خرج رسميا عدد من الأسماء البارزة، منهم النائب محمد أبوحامد بدائرة عابدين والأزبكية وقصر النيل، وتامر الشهاوي، واللواء حمدى بخيت، ومدحت الشريف بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والنائبة شيرين فراج بالتجمع الخامس.

وفى حلوان، خرج النواب الحاليون جميعا، وهم: "النائبة دينا عبدالعزيز، والنائب رضا البلتاجي، والمهندس إسماعيل نصر الدين، وحمدى عبدالوهاب، كما غادر أيضا خالد أبوطالب بدائرة المرج، وخالد عبدالعزيز شعبان بحدائق القبة".

وفى المنوفية، خرج من السباق أحمد رفعت وأسامة شرشر، وشهدت دائرة شبين الكوم، خروج اللواء أحمد مدين، وماجد أبوالخير، عضوي مجلس النواب الحالي، وعبدالحميد الشيخ.

وفي الغربية، غادر السباق خالد مصباح، وجلال عوارة، وعبدالمنعم العليمي.

وخرج كل نواب السويس من السباق وهم: عبدالحميد كمال وطارق متولي وطلعت خليل.

وشملت القائمة النائب أحمد الخشب من السباق، والنائب عبدالحميد الشيخ، وفي دوائر كفر الشيخ: بدير عبدالعزيز وهانى النواصرة ومحمد عبدالعليم سلام وفتحى الشرقاوى وشكرى الجندى وعبدالرحمن الشهاوى وسيد أحمد عيسى وعمرو دوير والعميد محمد سيد أحمد ومحمد إسماعيل ومحمد عبيدى وأيمن عبدالله.

وضمت قائمة النواب الخاسرين السيد حجازى، وسحر عتمان وفايز أبوخضرة.

وفى القليوبية، خرج حسين عشماوى عن قليوب، وجمال كوش عن مركز بنها، ورضوان الزياتي عن الخانكة، وعبدالعزيز الصفتى عن شبين القناطر، وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا، ورشاد شكري عن طوخ.

وفى الشرقية، أخرج معظم النواب، ومنهم نوسيلة أبوالعمرو ومحمد كلوب ومحمد حلمى ومحمد أبوالمجد نصار.

بينما أعلن المستشار لاشين إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، خوض عدد من النواب جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية.

ففي المنوفية يخوض النائب المرشح محمود محيى الدين وعصام زايد الإعادة، والنائب أحمد طنطاوى "فى كفر الشيخ".

ويخوض الإعادة بدائرة ديرب نجم النواب طلعت السويدى وعبدالباقى تركيا، وخالد مشهور ووجيه أباظة فى منيا القمح، ومحمد حبيب فى أبوكبير، وأحمد فؤاد أباظة وثروت سويلم فى أبوحماد، ورائف تمراز فى الحسينية.

كما يخوض النائب ضياء الدين داود جولة الإعادة في دمياط، والنائب أحمد الشرقاوي بدائرة المنصورة بالدقهلية، ويخوض الإعادة أيضا النائب محمد عبدالغنى عن دائرة الزيتون، وعلى عبدالونيس في دار السلام، وإلهامى عجينة ووحيد قرقر فى الدقهلية، وكذلك النائب غريب حسان بجنوب سيناء.